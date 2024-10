Prende a testate un cliente del bar: scatta il Daspo Willy

Episodi ripetuti e aggressioni, come quando ha preso a testate il cliente di un bar. Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno notificato a un 54enne di Nocera Umbra, gravato da precedenti di polizia, il provvedimento del “Divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento” (cd. “Daspo Willy”), della durata di 18 mesi, che gli inibisce la frequentazione di un esercizio pubblico del posto.

Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti condotti dai Carabinieri di Nocera Umbra in relazione a diverse segnalazioni giunte all’Arma. In particolare, tra gli ultimi episodi segnalati, si evidenzia un’aggressione, ad opera del 54enne, avvenuta all’interno dell’esercizio pubblico in questione, ai danni di un concittadino, colpito con una testata, che è dovuto ricorrere a cure mediche presso il locale ospedale.

Il provvedimento del Questore

Il Questore della Provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, esaminati gli atti e la proposta formulata dal Comando Compagnia di Nocera Umbra, che ha svolto gli accertamenti nel merito dell’accaduto, in considerazione delle modalità con cui si era svolto il fatto e l’allarme sociale creato, ritenendo la condotta tenuta dall’uomo tali da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di tutelare i cittadini che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare il ripetersi di episodi analoghi, ha adottato nei loro confronti la misura di prevenzione personale del Daspo Willy.

Il provvedimento dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza vieta al destinatario l’accesso all’esercizio per la prevista durata, nonché lo stanziamento nelle immediate vicinanze dello stesso. Il “Daspo Willy” costituisce una misura di prevenzione personale di competenza del Questore, che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”, la cui disciplina è stata potenziata nel dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a Colleferro (Roma).

La violazione del provvedimento citato integra un autonomo delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 10 a 24 mila Euro.