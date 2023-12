Prende fuoco termocoperta, paura in un agriturismo - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco di Spoleto in azione per l'incendio all'interno di un agriturismo: fiamme nate dal malfunzionamento di una termocoperta

È stato il malfunzionamento di una termocoperta a provocare un incendio in un agriturismo alle porte di Spoleto. L’allarme lunedì è scattato in località Poggiolo.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, intervenuti per spegnere l’incendio che ha coinvolto alcuni locali al primo piano di un agriturismo. Le fiamme, come detto, sono state innescate da una termocoperta utilizzata in una delle stanze della struttura ricettiva.

L’incendio è stato completamente estinto, scongiurando la propagazione agli ambienti contigui. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita o intossicata. È stata petò necessaria l’interdizione dei locali interessati con il divieto di utilizzo di tutti gli impianti danneggiati dell’incendio, fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.