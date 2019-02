Premio San Valentino al pakistano Paul Bhatti | 22 febbraio lo spettacolo di Chiara Napolini

E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa la 26esima edizione del “Premio San Valentino – Un gesto d’amore” che si compone dello spettacolo teatrale “Con affetto, papà” e si svolge venerdì 22 febbraio alle ore 21.30 al teatro Secci. E’ stato il vicesindaco e assessore alla cultura Andrea Giuli ad annunciare il nome della personalità internazionale che riceverà di persona il premio: l’ex ministro dell’armonia e della tutela delle minoranze in Pakistan Paul Bhatti che, ha ricordato Giuli, “è medico e fratello di Shahbaz Bhatti, il ministro per le minoranze religiose ucciso in Pakistan a causa del suo impegno di denuncia delle ingiustizie provocate dalla legge antiblasfemia che aveva portato alla condanna a morte di Asia Bibi, cristiana, madre di cinque figli, ormai assolta da tutte le accuse dalla Suprema Corte del Pakistan”.

“L’importanza del premio e del riconoscimento a Paul Bhatti – ha dichiarato il sindaco Leonardo Latini – pone all’attenzione il problema drammatico dei cristiani perseguitati nel mondo. Con questo riconoscimento abbiamo rivitalizzato il premio anche dal punto di vista simbolico connettendolo al tema che sta a cuore a questa amministrazione”.

Valori della solidarietà, fratellanza e amicizia tra i popoli, è stato detto in conferenza stampa, che sono le ragioni principali per cui è nato il Premio San Valentino. “Anche lo spettacolo, “un’intensa lettera di un padre detenuto al proprio figlio – ha detto la regista Chiara Napolini – rappresenta l’affetto di un padre qualunque nei confronti del proprio figlio”.

Il monologo- lettera dell’attore Edoardo Siravo è arricchito dalla musica dal vivo di Alessandro Bravo e Aldo Bassi, dalla danza e le coreografie di Matteo Vignali, dalla partecipazione da Sanremo Giovani di La Zero con la canzone “Nina è brava” sui minori che vivono nelle carceri con le madri e dal cameo di un ex ergastolano.

Durante la serata verrà dato anche il premio a due donne che svolgono la professione di magistrato di sorveglianza a Spoleto, Nicla Restivo e Grazia Manganaro ed al presidente FISDIR per gli sport paralimpici, Marco Borzacchini. L’ingresso al teatro Secci è gratuito fino esaurimento posti.

