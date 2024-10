Premio FulgineaMente, il 26 ottobre la premiazione dei vincitori - Tuttoggi.info

Attribuzione del Premio FulgineaMente per scrittori umbri 2024.

Il Premio letterario FulgineaMente, organizzato dalla‘Associazione omonima, giunto alla ottava edizione, quest’anno comprende due sezioni: Poesia e Narrativa. Numerosa l’adesione degli autori umbri che hanno inviato le loro opere: 36 per la Narrativa e18 per la Poesia, per un totale di 54.

Ogni sezione ha avuto la sua giuria tecnica composta da 10 persone: giornalisti, insegnanti, scrittori, librai, editori e appassionati di lettura che hanno scelto gli autori finalisti. Per la Narrativa il presidente è il giornalista Fabio Luccioli, per la Poesia la scrittrice e poetessa Maria Grazia Calandrone.

Mentre le due giurie tecniche si dedicavano alla lettura e alla valutazione dei libri, l’Associazione organizzava le presentazioni degli autori per conoscerli, per farli conoscere tra di loro ed ai potenziali lettori. Sono stati organizzati eventi in varie località dell’Umbria molto suggestive: ad Amelia, nell’ambito della Biennale letteraria, al Castello di Agello, a San Giovanni di Spello, al Mulino Buccilli, al complesso di San Girolamo, al Museo delle ceramiche di Deruta, aTrevi, a Villa Fabri, al Giardino Barbanera, al Lavandeto di Assisi, a Vallo di Nera nell’ambito della manifestazione “Fior di cacio”. In ognuna di queste località sono state organizzate visite guidate per la scoperta delle bellezze più nascoste del nostro territorio.

Il 5 settembre 2024 sono stati resi noti, nella sala del polo museale CIAC 2, nella Chiesa SS. Trinità in Annunziata a Foligno, i nomi degli autori finalisti.

Il pubblico è stato veramente numeroso, sono intervenuti autori, familiari, giurati e simpatizzanti del Premio.

Accompagnati dalle letture dell’attore Iwan Manzoni e dalla fisarmonica del Maestro Massimo Santostefano, gli autori finalisti sono stati presentati al pubblico dalla presidente Ivana Donati, dal Vice Presidente Paolo Angelucci e dalla giornalista RAI Maria Grazia Trabalza. Sono giunti in finale, per la narrativa: “Judith“,di Loredana Frescura, “Mille briciole di luce” di Silvia Vecchini, “Legami al buio” di Bruna Manzoni e “Questione di accenti” di Bianca Bracardi, mentre per la poesia: “Gusci di noce” di Francesca Benedetti, ”Suoni diversi” di Francesco Curto e “Se io con queste mie mani” di Antonello di Curzio.



Ora una giuria popolare, composta da 40 lettori per ogni sezione, sta lavorando per stilare la graduatoria dei vincitori che saranno premiati a Foligno il 26 ottobre 2024 all’Auditorium San Domenico, alle ore 18.00. Animerà l’evento il musicista Giovanni Guidi, presenterà Manuela Marinangeli.

Interverranno per l’occasione anche i vincitori del Premio “Il vizio di leggere

come prenderlo a scuola” attribuito agli autori che sono stati letti dal maggior numero di studenti per il Progetto Lettura, curato per le scuole da FulgineaMente nell’anno scolastico 2023-24.

Il Progetto lettura per le scuole, alla 28^ edizione, ha coinvolto negli anni centinaia di scrittori di fama nazionale, tra gli altri: Dacia Maraini, Enrico Carofiglio, Sebastiano Vassalli, Pietro Grasso e i più giovani Fabio Geda, Marco Balzano, Enrico Galiano, Matteo Bussola.

Quest’anno abbiamo coinvolto 6315 studenti, 258 insegnanti e 24 autori tra cui Enrico Galiano, Matteo Bussola, Viola Ardone, Benedetta Tobagi. I più letti, per i vari ordini di scuola, sono risultati:

per la Scuola Secondaria di 2° grado,Enrico Galiano, con il libro “L’arte di sbagliare alla grande”, Garzanti, scelto da 1017 studenti; per la Scuola Media di 1° grado, Matteo Bussola con il libro “Un buon posto in cui fermarsi”, Einaudi, letto da 263 studenti; per la Scuola Primaria, Giuseppe Bordi, con vari libri scelti dalle insegnanti di 380 bambini e, per la scuola dell’Infanzia, Nicoletta Tarli con “Fantàsia” per 200 piccoli lettori.

Un altro evento rilevante affianca quello della premiazione, presso l’Oratorio del Crocefisso, Largo Frezzi a Foligno, la Presidente della giuria della sezione Poesia, Maria Grazia Calandrone, presenterà il suo ultimo libro “Magnifico e tremendo stava l’amore” alle ore 16.00. Introdurrà l’autrice il giornalista Fabio Luccioli.

Tutti gli eventi sono stati organizzati dallo staff dell’Associazione composto da Paolo Angelucci, Franca Buttaro, Linda Lucidi, Donatella Eleuteri, Patrizia Epifani, Cristina Farinelli,coordinati dalla Presidente Ivana Donati ed hanno avuto il patrocinio e il contributo del Comune di Foligno e della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.











Luogo: Auditorium San Domenico Foligno, Piazza San Domenico Foligno