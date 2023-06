Terni, premio Ilserv al 100%: mille euro agli operai  - Tuttoggi.info

"Dopo quasi dieci anni viene reintrodotto un sistema premiale per i lavoratori".

E’ stato raggiunto un accordo sul premio di risultato all’Ilserv. Le Segreterie Territoriali e le RSU Ilserv esprimono un giudizio positivo sull’esito del negoziato, “perché dopo quasi dieci anni viene reintrodotto un sistema premiale per i lavoratori”.

“Il premio di risultato, che sarà biennale con riferimento ad ogni singolo esercizio annuale, è finalizzato – si legge in una nota delle Segreterie Territoriali Fim – Fiom – Fismicl e delle Rsu Ilserv – a determinare un maggior coinvolgimento dei lavoratori nella realizzazione degli obiettivi aziendali, e in particolar modo all’incremento dei risultati di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda.

L’erogazione del premio è prevista per il 2023 con una tranche di anticipo di 300€ a luglio tassati in maniera ordinaria e il conguaglio con il completamento del cedolino di dicembre in pagamento il 27 gennaio 2024. Nel 2024 il premio sarà erogato in una unica soluzione dopo il consolidamento della redditività aziendale a marzo 2025, salvo specifica richiesta del lavoratore che potrà richiedere un anticipo nel mese di luglio 2024 con massimale di 300€ a tassazione ordinaria e non più conguagliabile. Sempre su base volontaria il premio potrà essere convertito in Welfare e inserito su una specifica piattaforma già aperta dall’azienda con una maggiorazione del 18% sul totale del premio”.