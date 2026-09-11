PREMIO ARTISTICO NAZIONALE 2026 FERDINANDO LAURETANI - LA CHIAROVEGGENZA DEL POSSIBILE, OLTRE IL LIMITE - Tuttoggi.info

PREMIO ARTISTICO NAZIONALE: “LA CHIAROVEGGENZA DEL POSSIBILE – OLTRE IL LIMITE”

Aperta la Call for Artists 2026 dedicata alla scultura e all’installazione contemporanea

Sono ufficialmente aperte le candidature per la prima edizione del Premio Artistico Nazionale “La Chiaroveggenza del Possibile – Oltre il Limite”, promosso dal Centro d’Arte Contemporanea Ferdinando Lauretani.

Il Premio nasce con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la ricerca artistica contemporanea nell’ambito della scultura e dell’installazione, incoraggiando linguaggi innovativi, sperimentazione materica e nuove modalità di interpretazione del presente.

Ideato da Ferdinando Lauretani e Pietro Ricci, il concorso si propone come uno spazio di confronto e crescita culturale, capace di accogliere opere che sappiano interrogare il concetto di limite e trasformarlo in occasione di cambiamento, visione e possibilità.

Il tema dell’edizione 2026, “La Chiaroveggenza del Possibile – Oltre il Limite”, invita gli artisti a esplorare il limite nelle sue molteplici dimensioni: fisica, percettiva, sociale, culturale e simbolica. Non una barriera, ma una soglia da attraversare; un luogo di tensione creativa in cui l’opera prende forma e si carica di significato.

La partecipazione è aperta ad artisti di ogni età e nazionalità. Saranno ammesse opere originali di scultura e installazione, già realizzate o in fase progettuale, coerenti con il tema del Premio.

Una commissione composta da esperti del settore artistico selezionerà dieci opere finaliste che saranno esposte presso il Centro d’Arte Contemporanea Ferdinando Lauretani dal 14 al 22 novembre 2026. In occasione dell’inaugurazione verranno proclamate le tre opere vincitrici.

PREMI

* Primo Premio: € 1.500

* Secondo Premio: € 1.000

* Terzo Premio: € 500

Il Premio intende contribuire alla crescita del panorama artistico contemporaneo e alla costruzione di un patrimonio culturale condiviso, offrendo agli artisti un’opportunità concreta di visibilità, confronto e valorizzazione del proprio lavoro.

SCADENZA CANDIDATURE

30 settembre 2026

INFORMAZIONI E BANDO

Per consultare il bando completo e scaricare la documentazione di partecipazione:

https://www.ferdinandolauretani.it/call-for-artists/



CONTATTI

Premio Artistico Nazionale

“La Chiaroveggenza del Possibile – Oltre il Limite”

Centro d’Arte Contemporanea Ferdinando Lauretani

Via Daniele Manin, 9 (PG)

Cell. 3381491307

Email: premiolauretani2026@libero.it

Luogo: Foligno, Daniele Manin, 9, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA