Avvio nuovo anno scolastico - Tuttoggi.info





Lunedì 14 Settembre l’ITT Allievi-Sangallo di Terni è pronto ad accogliere i propri studenti per l’inizio del nuovo anno scolastico con il consueto entusiasmo ed energia che caratterizzano la scuola.

Tante le novità previste per questo nuovo anno, prime fra tutte la settimana corta per tutte le classi dell’Istituto e l’avvio dei corsi quadriennali per gli indirizzi di informatica e meccanica.

Il primo giorno di scuola sono state organizzate delle attività di accoglienza per le ben quindici classi prime che si sono formate, a cura dei docenti e degli studenti del gruppo tutor che fungeranno da accompagnatori e mentori dei nuovi arrivati: è previsto infatti un incontro di benvenuto con la DS Prof.ssa Cinzia Fabrizi in Sala Tripepi sia per le famiglie dei nuovi studenti che per gli studenti stessi che saranno poi guidati in un tour dell’Istituto che prevederà la visita dei numerosi laboratori, degli impianti sportivi e delle officine.

Alle ore 11.00 si svolgerà inoltre, sempre in Sala Tripepi, un incontro dedicato alle due classi prime del corso quadriennale a cui parteciperanno rappresentanti del mondo del lavoro.

L’avvio di questi nuovi corsi costituisce infatti una significativa novità riguardo all’offerta formativa della scuola che si pone come obiettivo quello di ridurre sempre di più il mismatch tra domanda e offerta, lavorando in sinergia con le principali imprese del territorio: si tratta di percorsi della filiera 4+2, un modello formativo che unisce 4 anni di scuola superiore tecnica a 2 anni di specializzazione in ITS Academy.

All’evento saranno dunque presenti l’ITS Umbria Academy e numerose aziende del territorio che hanno firmato con l’ITT un accordo a sostegno del percorso quadriennale. Hanno confermato la propria presenza le aziende: Garofoli Spa, Exolon Group, F.lli Canalicchio Spa, Afea Srl, ICT LABS, Fucine Umbre, Maestrale Information Technology.





Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO, VIALE CESARE BATTISTI , 131, TERNI, TERNI, UMBRIA