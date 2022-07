Precipita aliante, morto 20enne. Tragico incidente a Castel Viscardo | Aggiornamenti - Tuttoggi

(Aggiornamento ore 21.30)

Aliante si schianta a terra, morto giovane di Prato

Un aliante (e non un parapendio come emerso in un primo momento) è precipitato, nella serata di oggi 11 luglio, nei pressi dell’aviosuperficie di Castel Viscardo. Secondo quanto è stato possibile apprendere il pilota alla guida del velivolo si trovava in volo all’altezza della cava, quando qualcosa è andato storto ed è precipitato a terra.

Incidente mortale

Subito sono stati allertati i soccorsi, 118 e Vigili del Fuoco, ma, purtroppo la squadra dei caschi rossi è stata richiamata in centrale perché i sanitari del 118 hanno trovato l’uomo già privo di vita.

foto di archivio