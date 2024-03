Potenziato il servizio di assistenza sociale comunale di Marsciano, con 3 assunzioni - Tuttoggi.info

Sono tre le assistenti sociali che svolgono la propria attività per il Comune , assunte a tempo indeterminato

Nel corso dell’ultima parte del 2023 il Comune di Marsciano ha provveduto a potenziare l’organico interno deputato al servizio di assistenza sociale. Sono state assunte a tempo indeterminato due nuove assistenti che sono andate ad aggiungersi alla figura già presente.

Il team di assistenti sociali, composto dalle dottoresse Luisa Ambrogi, Laura Beati e Giorgia Ottaviani, è ora pienamente operativo per garantire lo svolgimento dei vari servizi sociali che rientrano nelle attribuzioni del Comune.

Di seguito lo schema di ripartizione dei servizi tra le tre assistenti e i relativi contatti:

Servizi di assistenza sociale per i minori – dottoressa Giorgia Ottaviani, 0758747301 g.ottaviani@comune.marsciano.pg.it.

Servizi di assistenza sociale per adulti, disabili e anziani – dottoresse Luisa Ambrogi 0758747276 l.ambrogi@comune.marsciano.pg.it, e Laura Beati 0758747273 l.beati@comune.marsciano.pg.it.

Progetto Home Care Premium – dottoressa Laura Beati.

Come spiega l’assessore Manuela Taglia nell’augurare buon lavoro alle tre assistenti sociali, “l’amministrazione ha scelto di fare un investimento importante in termini economici per potenziare la capacità di ascolto dei bisogni e di risposta ai cittadini in tutti gli ambiti di assistenza sociale che competono al Comune. Il potenziamento dell’organico permette non solo di seguire con maggiore attenzione le dinamiche di singole situazioni che l’Ente ha in carico, ma anche di migliorare la capacità di progettazione nell’ambito sociale e di intercettare, quindi, maggiori risorse esterne a sostegno delle politiche per lo sviluppo sociale”.