Potenziata l’Assistenza Domiciliare Integrata nei Comuni dell’Area Interna Valnerina - Tuttoggi.info

Acquistate 5 autovetture 4x4 opportunamente equipaggiate per il potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata

‘’Sono state acquistate, grazie ai finanziamenti previsti nell’ambito della Strategia Nazionale Area Interna, 5 autovetture 4×4 opportunamente equipaggiate per il potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata che consentiranno agli operatori sanitari di rafforzare la capacità di colmare le distanze ed essere ancor più vicini ai cittadini’’.

È questa la dichiarazione di Giuseppina Perla, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Norcia, Comune Capofila dell’Area Interna Valnerina.

‘’ Il territorio della Valnerina -aggiunge l’Assessore – è caratterizzato da un elevato tasso di invecchiamento della popolazione legata, quest’ultima, al proprio territorio e alla propria casa e da una complessa distribuzione territoriale con tanti piccoli centri lontani dai presidi ospedalieri.

L’implementazione dell’assistenza domiciliare insieme al riconoscimento economico per i medici che vorranno venire a lavorare in Valnerina per la continuità assistenziale, rappresenta un importante risultato per i cittadini dei nostri territori’’.

Le vetture sono state già messe a disposizione dei Comuni e consegnate ai territori di competenza; un’ulteriore autovettura sarà acquistata grazie alle economie registrate.