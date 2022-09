Porano, parcheggi rosa per donne in gravidanza - Tuttoggi

Parcheggi per donne in gravidanza, tre strisce rosa per migliorare la qualità della vita nel comune di Porano

Agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e dei neo genitori con bambini piccoli. E’ con questo obiettivo che l’amministrazione comunale di Porano ha deciso di creare i “parcheggi rosa”. Si tratta di tre stalli riservati in prossimità delle strutture a maggiore frequentazione come scuole, supermercati, parchi pubblici e simili al fine di agevolare la mobilità delle puerpere e dei genitori con bambini di età non superiore a due anni.

Donne in gravidanza, parcheggi rosa

Il Comune, spiegando l’iniziativa, ricorda che per alcune categorie di automobilisti, in particolare per le donne in gravidanza o con prole neonatale, la prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse alla manovra di posteggio, soprattutto nel periodo terminale della gestaizone o nei primi mesi di vita del nascituro, possono rappresentare un serio problema di mobilità.