Polizia locale, più controlli ma meno multe. E si assumono 4 nuovi vigili - Tuttoggi.info

Il bilancio e le sfide della polizia locale di Città di Castello, i numeri del 2023. Previsti pensionamenti e nuove assunzioni

Più controlli, ma – in percentuale – meno sanzioni, oltre ad un’aumentata attività di educazione stradale: è il bilancio di quanto messo in campo nel 2023 dalla polizia locale di Città di Castello. Un anno impegnativo dal punto di vista organizzativo, con la gestione di numerose questioni e la riorganizzazione del corpo. Mentre nel 2024 si assumeranno 4 nuovi vigili urbani, attraverso due differenti bandi, uno per agenti e l’altro per ufficiali.

Fra gli obiettivi raggiunti sicuramente la questione relativa all’armamento del comando che consente di svolgere i servizi congiuntamente alle altre forze dell’ordine con le quali, lavorando in sinergia, si genera un vero e proprio progetto sicurezza.

“Già durante il periodo estivo – precisa il comandante, Emanuele Mattei – siamo riusciti a garantire servizi serali durante “l’estate in città”, che hanno consentito ai partecipanti di assistere agli eventi in piena sicurezza. Indicativo è l’aumento esponenziale dei servizi congiunti con le altre forze di polizia per ordine pubblico per eventi sportivi e culturali”.

Polizia locale tra digitalizzazione e nuovo sistema radio

Fra i progetti in corso d’opera, fondamentale il processo di digitalizzazione che sta interessando il comando, con la sostituzione in digitale di tutta la documentazione cartacea, anche in ottica del contrasto al fenomeno della corruzione (anche nel settore infortunistica stradale sono state introdotte nuove tecnologie per i rilievi dei sinistri stradali). “A tal proposito, poi, abbiamo presentato un progetto regionale che è stato approvato e che prevede la sostituzione di tutto il sistema radio: questo ci permetterà di sostituire le radio analogiche con quelle digitali, per una migliore copertura del territorio e migliorare l’antenna radio per poter interagire direttamente con la protezione civile in caso di necessità”.

Gli abusi edilizi, auto abbandonate e controlli sulla movida

“L’attività del nostro corpo di Polizia – prosegue Mattei – sta cambiando notevolmente, sta diventando sempre più un servizio di prevenzione e di attenzione alle effettive esigenze della comunità. Le attività del 2023 si sono concentrate particolarmente nel campo degli abusi edilizi, ambientali, rischi idro-geologici, impianti pubblicitari, decoro urbano e sicurezza urbana”. Sono state rimosse 16 auto abbandonate sul territorio comunale a seguito di accertamenti d’ufficio o su segnalazione dei cittadini per le procedure di rottamazione. Importanti indicazioni sono emerse in tema di movida, con accertamenti e sanzioni contestate a titolari di pubblici esercizi (per somministrazione bevande alcoliche a minori e eventi musicali senza autorizzazione).

Quest’anno, poi, è stato approvato anche il primo regolamento di polizia urbana (elevata già una sanzione) e di daspo urbano che permette di disciplinare condotte contro il degrado urbano. Particolare attenzione anche alla formazione del personale. Nella città si sono tenuti due convegni, uno in tema di videosorveglianza e un altro sulla riforma Cartabia che hanno visto la presenza di numerosi operatori di polizia locale provenienti da diverse regioni d’Italia.

Per il 2024 nel centro storico tifernate è prevista l’attivazione della nuova Zona a Traffico Limitato, un progetto la cui stesura è stata pensata coinvolgimento attivamente residenti, operatori commerciali, utenti e professionisti.

In arrivo 4 nuovi vigili urbani

Nel corso dell’anno 2023 il Corpo di Polizia Locale di Città di Castello ha registrato il pensionamento del Vice Comandante Graziano Fiorucci e dell’Appuntato Scelto Franco Palazzuoli: 20 di cui operatori, 1 Dirigente e 2 Ufficiali (oltre due istruttori amministrativi). “Abbiamo indetto due bandi per l’arruolamento di due ufficiali e due agenti con la speranza di aumentare sempre più l’organico nei prossimi anni. La volontà è quella di aumentare la presenza della Polizia locale sul territorio e di arrivare ad un numero adeguato di personale che ci permetta sia di coprire i turni di front office giornaliero dell’ufficio in centro storico sia di garantire la presenza costante di pattuglie, non soltanto in centro storico ma anche nelle frazioni, venendo incontro alle esigenze della cittadinanza”, precisa l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Rodolfo Braccalenti che plaude al lavoro puntale e costante svolto da tutto il Corpo nel corso del 2023, un anno sicuramente impegnativo che c’ha visto sempre al fianco dei cittadini e della comunità locale”.

Il bilancio della polizia locale in numeri

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

– le pratiche complessive (in entrata ed uscita) assegnate al Settore sono state n. 2.301; (in diminuzione)

– n. 3.547 anno 2022

– gli accertamenti anagrafici effettuati sulle residenze sono stati pari a n. 1.932; (costanti)

– n. 1.952 anno 2022

– ordinanze di modifica alla viabilità n. 365; (in lieve aumento)

– n. 332 anno 2022

– autorizzazioni rilasciate di occupazioni temporanee di suolo pubblico n. 215; (costanti)

– n. 220 anno 2022

– autorizzazioni rilasciate per transito/sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato n. 1330; (in diminuzione)

– n. 1.471 anno 2022

– autorizzazioni rilasciati per disabili, n. 479; (in aumento)

– n. 415 anno 2022

– pratiche relative agli oggetti e documenti rinvenuti n. 118; (costanti)

– n. 107 anno 2022

– richieste di accesso per fini investigativi da parte delle Forze dell’Ordine alle immagini fornite dal sistema comunale n. 28 (30 anno 2022);

-autorizzazioni impianti pubblicitari n. 173 ( anno 2022)

SERVIZI SICUREZZA URBANA E PUBBLICA SICUREZZA

-servizi congiunti con le altre F.F.O.O. per ordine pubblico per eventi sportivi e culturali n. 15 (di cui n. 10 nel turno serale)

Violazioni :

– eventi musicali serali n. 2 (0 nel 2022);

– ubriachezza manifesta art. 688 cp n. 1 (0 nel 2022)

ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE

Sanzioni in Zona a Traffico Limitato:

– n. 3.367 violazioni (5.738 nel 2022), (in diminuzione)

Servizi di controllo di Polizia Stradale:

– n. 160 (179 nel 2022) (costanti)

Tipologie violazioni accertate:

– mancato uso delle cinture n.145 (98 nel 2022); (in aumento)

– guida con telefonino n. 19 (26 nel 2022);

– mancata precedenza n. 38 (41 nel 2022),

– velocità pericolosa n. 69 (64 nel 2022);

– guida in stato di ebbrezza n. 7 (5 nel 2022);

– superamento limiti velocità n. 195 (226 nel 2022);

– mancata revisione n. 182 (591 nel 2022);

– mancata copertura assicurativa n. 27 (193 nel 2022);

– cartelli pubblicitari senza autorizzazione n. 37 (5 nel 2022)

Sanzioni accessorie:

-ritiro documenti di guida/circolazione n. 8 (4 nel 2022);

-fermi amministrativin. 6 (3 nel 2022);

-sequestri amministrativi n. 21 (52 nel 2022);

-decurtazione punti patente n. 3.004 (2752 nel 2022)

INFORTUNISTICA STRADALE

-incidenti stradali rilevati n. 176 (154 nel 2022)

Tipologie :

– con soli danni alle cose n. 102 (96 nel 2022)

– con lesioni a persone n. 62 (58 nel 2022)

– con esito mortale n. 2 (0 nel 2022)

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

– delegate dall’A.G. n. 12 (20 nel 2022)

– d’iniziativa n. 19 di cui:

– n. 7 per guida in stato di ebrezza,

– n. 1 per furto;

– n. 1 per invasione di terreni ed edifici;

– n. 1 per inosservanza provvedimento dell’Autorità;

– n. 1 per somministrazione bevande alcoliche a minori;

– n. 3 per fuga ed omissione di soccorso in occasione di incidente stradale;

– n. 1 per sottrazione/danneggiamento cose sottoposte a sequestro;

– n. 1 per omessa comunicazione ospitalità strutture ricettive;

– n. 2 per lesioni personali stradali;

– n. 1 per reiterazione nella guida senza patente

VIGILANZA EDILIZIA

-sopralluoghi d’iniziativa e congiunti con UT n. 20 (22 nel 2022)

VIGILANZA COMMMERCIALE

-controlli commerciali n. 71 (n. 56 nel 2022)

Violazioni:

– Strutture ricettive n. 3 (0 nel 2022)

– pubblici esercizi n. 2 (1 nel 2022)

VIGILANZA AMBIENTALE

Violazioni:

-ordinanza sindacale raccolta differenziata n. 9 (15 nel 2022)

-regolamento polizia urbana n. 1 (0 nel 2022)

-regolamento di igiene n. 12 (7 nel 2022)

-abbandono veicolo su area pubblica n. 16 (1 nel 2022)

EDUCAZIONE STRADALE

-lezioni di educazione stradale

n. 8 Istituti Scolastici dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado coinvolgendo n. 22 classi per un totale di circa 450 studenti, in particolare:

– n. 2 scuole secondarie di 1° grado;

– n. 2 scuole dell’infanzia;

– n. 4 scuole primarie.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Anche nel corso del 2023 è stata garantita la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori per un totale di ore 433 nelle materie:

-codice della strada,

-polizia giudiziaria:

-videosorveglianza e privacy, in particolare utilizzo fototrappole con contrasto abbandono rifiuti;

-codice degli appalti;

-contabilità pubblica;

-anticorruzione e trasparenza;

-vigilanza edilizia e ambientale;

-vigilanza annonaria;

-cartelli pubblicitari;

-corsi di tiro.