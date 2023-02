Polizia locale, rimodulati turni per una maggiore presenza di agenti in centro storico e frazioni - Tuttoggi

Due unità appiedate al mattino e al pomeriggio saranno sempre presenti all'interno delle mura cittadine | Introdotto anche un servizio di pronto intervento con unità automontate per intervenire su strade e frazioni

Dal 1 febbraio, attraverso il coordinamento del comandante Emanuele Mattei, gli agenti della Polizia locale presidieranno costantemente il centro storico di Città di Castello. E non solo.

In seguito alla rimodulazione di turni e servizi i vigili urbani saranno presenti con due unità appiedate al mattino e al pomeriggio, per monitorare la situazione all’interno delle mura cittadine e soprattutto per dare ascolto alle segnalazioni dei tifernati, in un’ottica di reciproca collaborazione.