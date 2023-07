Polizia locale Marsciano sarà armata, la Lega: "Più sicurezza per tutti" - Tuttoggi.info

In consiglio comunale approvati regolamenti sulle armi alla polizia locale e sull'edilizia residenziale pubblica

La polizia locale di Marsciano sarà armata. Lo ha deciso il consiglio comunale di recente, approvando il relativo regolamento, nonostante le perplessità dell’opposizione. La necessità che anche i vigili urbani fossero dotati di una pistola d’ordinanza era emersa dopo la serie di furti – anche con esiti tragici – avvenuti nel recente passato.

Ad esprimere soddisfazione per l’approvazione dell’atto in aula è la Lega di Marsciano, che ricorda anche come durante l’ultima seduta del consiglio (a fine giugno) si è votato anche un altro regolamento: quello sull’assegnazione delle case popolari.

“Più giustizia sociale e più sicurezza a Marsciano. È questo in sintesi il risultato conseguito dalla Lega Marsciano insieme a tutta la maggioranza di Centrodestra in occasione dell’ultimo consiglio comunale” è il commento.

“Dopo molti mesi di lavoro che hanno visto i consiglieri e l’amministrazione lavorare a stretto contatto con gli uffici, si è giunti all’approvazione di due regolamenti – spiegano – che hanno un impatto significativo nella vita della comunità e sulla sua sicurezza: quello per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale e quello per armare la polizia locale.

In merito al regolamento sull’edilizia residenziale quello che ci premeva cogliere è la reale esigenza di una società che cambia, ad esempio con l’aumento di single e di persone over 65. Le esigenze intercettate nel tessuto sociale di Marsciano si sono quindi tradotte in precise scelte di assegnazione dei sei punti che la legge mette in capo alla discrezionalità dei Comuni nell’andare a definire le graduatorie di assegnazione degli alloggi. Abbiamo voluto dare valore alle giovani coppie, conviventi o sposate presenti sul territorio comunale da almeno 2 anni e contemporaneamente una premialità è stata data alle famiglie che risiedono da più tempo a Marsciano. Se ad un certo punto subentrano, per loro, delle difficoltà è giusto che la comunità le aiuti e se ne faccia carico. Naturalmente a nessuno è preclusa la possibilità di fare domanda e accedere ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda, invece, l’approvazione del nuovo regolamento per l’armamento della polizia locale siamo in presenza dell’attuazione di una disposizione normativa dello Stato e finalizzata, innanzitutto, alla sicurezza degli agenti stessi. L’armamento dei nostri vigili consentirà una più estesa attività di pattugliamento del territorio, anche notturno e in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, possibilità attualmente preclusa proprio a causa del mancato armamento del corpo di Polizia locale. Con questo regolamento si va a integrare tutto un percorso di potenziamento della sicurezza locale che l’amministrazione di Marsciano sta mettendo in campo. Lo sta facendo con la costruzione di un ampio sistema di videosorveglianza, già in gran parte attivo e risultato determinante per l’individuazione degli autori di alcuni atti vandalici nel capoluogo e con l’avvio di una attività di controllo di vicinato, dove molti cittadini sono già operativi nel fornire segnalazioni utili alle Forze dell’Ordine in ambito di pubblica sicurezza.

E resta, francamente, del tutto incomprensibile –concludono – l’atteggiamento di contrasto a questo regolamento tenuto dalle minoranze in Consiglio comunale sulla base della presunta inadeguatezza degli agenti di polizia locale all’uso e al possesso di un’arma. È evidente che, come previsto dalle norme, ci sarà una fase di formazione e addestramento a garanzia della sicurezza di tutti”.