Polizia, al setaccio appartamenti zona Fontivegge

Stranieri in affitto ospitavano persone senza averne dichiarato la presenza | Elevate sanzioni

Al setaccio, da parte della polizia, appartamenti nella zona di Fontivegge. Ai controlli mirati hanno partecipato la Squadra Volante, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche” e del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge della polizia locale.

Gli agenti hanno monitorato con meticolosità l’area della Stazione al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.

In particolare, anche grazie a una mirata attività informativa tesa a scovare possibili luoghi di rifugio per lo spaccio e altre forme di illecito, sono stati sottoposti a controllo alcuni appartamenti in via Cortonese che hanno dato esito positivo. Infatti, dal controllo effettuato dagli agenti, è emerso che presso due abitazioni private, i locatari non avevano presentato alcuna dichiarazione di ospitalità riguardo ad alcuni cittadini stranieri presenti negli appartamenti. I quattro cittadini stranieri, trovati nelle abitazioni, sono risultati privi della dichiarazione di ospitalità e avevano a loro carico alcuni precedenti di polizia. Gli agenti hanno provveduto ad elevare due sanzioni amministrative nei confronti dei titolari del contratto per le irregolarità riscontrate.