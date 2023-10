La pizza di Pietro De Vivo vale "oro", a soli 24 anni si laurea Campione del mondo - Tuttoggi.info

Il giovane di Sansepolcro, di origini napoletano ha trionfato alla World Cup di Pomezia nella categoria "pizza in pala", già lo scorso anno sfiorò il titolo con un argento

E’ diventato Campione del mondo a soli 24 anni Pietro De Vivo, pizzaiolo nato a Sansepolcro (Ar) diplomatosi alla scuola alberghiera di Caprese Michelangelo.

Il giovane, di origini napoletane, ha conquistato il primo posto alla 21^ edizione del Mondiale “Pizza World Cup” – svoltosi all’Hotel SHG Antonella di Pomezia – che ha visto protagonisti circa 300 partecipanti provenienti da tutti i 5 continenti.

A stregare la giuria – nella categoria “Pizza in pala” – è stata proprio una creazione dedicata alla sua terra d’origine, la “Vomero”, con un connubio perfetto di sapori e prodotti del sud: crema di friarielli vesuviani, stracciata di bufala, alici di Cetara, noci di Sorrento e basilico

“La passione per la pizza – ha detto Pietro De Vivo – è sempre stata forte già ai tempi della scuola, dove preferivo stare tra farina, lievito e condimenti per puro divertimento. In sostanza lavoravo con la pizza e studiavo “.

Il 24enne, talento indiscusso del piatto più famoso del mondo, aveva già conquistato l’argento alla scorsa World Cup, nella categoria “Sapori del Sud”. Quest’anno è arrivato il primo titolo in carriera a livello mondiale. Pietro, lo scorso luglio, ha anche rilevato una pizzeria al taglio in via Luigi Masi a Perugia, dove tuttora lavora insieme alla madre.