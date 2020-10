Più di mille perugini positivi al Coronavirus: 145 casi in un giorno | La situazione in ospedale

Più di mille perugini sono attualmente positivi al Coronavirus. In base alla comunicazione della protezione civile, aggiornata a questa mattina (venerdì 23 ottobre) alle ore 10,45, i perugini che risultano positivi al Covid sono 1.007. Questo in virtù dei 145 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 36 residenti dichiarati guariti. Una situazione che porta nel capoluogo ad oltre 6 contagiati ogni mille residenti il tasso dei positivi al Covid.

Crescono i ricoveri: in ospedale 68 pazienti Covid

I perugini ricoverati in ospedale a seguito di complicazioni legate al Covid sono 59, di cui 4 in terapia intensiva. Cinque i ricoveri nell’ultimo giorno.

Nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in un solo giorno sono stati più di 10 i ricoveri di pazienti Covid. Attualmente ce ne sono 68, di cui 9 in terapia intensiva.

Convento, residenze anziani, scuole

Con i tamponi che ormai vengono effettuati soltanto ai contatti di positivi che presentano sintomi, prosegue, pur tra numerose difficoltà, l’attività di screening delle comunità “chiuse”, in particolare dove vivono persone a rischio, soprattutto anziani. Come nella residenza di Fontenuovo, dove 5 ospiti e 5 operatori sono risultati positivi. Attesa per i risultati di tutti i tamponi effettuati sulle suore di Sant’Erminio, dove sono state trovate oltre 20 persone positive al Covid. Nuove segnalazioni di casi positivi anche in alcune scuole del Perugino.

A Corciano 180 contagiati

Non si arresta l’aumento dei contagi a Corciano, dove dopo gli ultimi 32 casi accertati in sole 24 ore il numero dei positivi è salito a 180.

C’è un nuovo ricovero, in terapia intensiva: i malati Covid corcianesi ospedalizzati sono ora 9, di cui 2 in terapia intensiva.