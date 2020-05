Più contenitori per rifiuti per la movida: passa la mozione dei 5 Stelle

Verificare con la Vus, nell’area della cosiddetta movida, la possibilità di installare ulteriori contenitori per i rifiuti, anche a carattere temporaneo, specialmente per disincentivare l’abbandono di mascherine e guanti monouso ovvero i contenitori delle consumazioni da asporto e promuovere ulteriori azioni di sensibilizzazione in tal senso, con l’obiettivo di continuare a garantire a tutti, cittadini, avventori e turisti, una città pulita e sicura. E’ quanto contenuto nella mozione, approvata all’unanimità dal Consigliocomunale di Foligno, presentata dai consiglieri David Fantauzzi e Rosangela Marotta (Movimento 5 Stelle), il cui testo è stato emendato su proposta dei capigruppo consiliari di maggioranza (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Più in Alto).

Interventi contro l’abbandono di mascherine

Nella mozione il Consiglio impegna il sindaco in tal senso, in qualità di primo cittadino, rappresentante della comunità locale, di garante della salute pubblica e della sicurezza.. Nel documento si ricorda, tra l’altro, che con la situazione di emergenza Covid-19 sono state introdotte nuove regole riguardo l’ingresso nei locali di vendita al dettaglio, ristorazione, bar e tutte le altre attività di commercio, come l’uso della mascherina obbligatoria, la sanificazione dei locali e la predisposizione di soluzioni idroalcoliche e che l`impatto ambientale è uno dei fattori di rischio più importanti e il necessario utilizzo di mezzi di protezione individuale (mascherine e guanti) produce una quantità ingente di ulteriori rifiuti.