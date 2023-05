Pista ciclabile e percorso pedonale, doppio taglio del nastro

Il sindaco: "Percorsi anche a norma per i disabili"

Doppio taglio del nastro in città. “Abbiamo inaugurato il nuovo percorso pedonale lungo l’intera via Piave e la nuova pista ciclabile in viale Ancona – ha spiegato il sindaco Stefano Zuccarini – Opere completamente a norma anche per disabili, che vanno a garantire la sicurezza degli utenti della strada e a riqualificare due delle principali arterie cittadine, dandogli finalmente l’importanza e la dignità che meritano. In viale Ancona oltre all’installazione di nuovi lampioni a risparmio energetico, lungo le “Case Operaie” è stata rimossa la ripa, valorizzando al meglio anche lo storico complesso edilizio. Stanno per finire i lavori della pista ciclabile di Fiamenga e presto partiranno quelli per la ciclabile dai Canapè al Ponte Nuovo. Ringrazio il vicesindaco Riccardo Meloni e l’area lavori pubblici“.