Piscina comunale, estate "salva" | Riapre subito vasca interna, lavori all'esterno finiti tra un mese - Tuttoggi.info

Situazione risolta in meno di una settimana grazie ad un accordo tra sindaco, impresa dei lavori e gestore dell'impianto, salva anche la seconda edizione del Tvn Camp | Per le vasche esterne si parla dei primi di agosto

Dopo l’imprevista e inaspettata chiusura dallo scorso 30 giugno – a causa di un “ritardo sui lavori di ristrutturazione” – alla fine i cittadini di Gubbio riavranno la piscina comunale per il resto dell’estate.

Già dalla prossima settimana infatti – come richiesto dai genitori dei giovani agonisti e da tanti triatleti – tornerà a disposizione la vasca interna dell’impianto di via Leonardo Da Vinci, per permettere agli utenti di portare avanti i vari corsi e attività riabilitative.

Ci vorrà più tempo, invece, per tuffarsi di nuovo nelle piscine esterne: in questo caso infatti i lavori dovrebbero finire negli ultimi giorni di luglio, per permettere poi la riapertura ai primi di agosto, salvando così anche la seconda edizione del TVN Camp, i cui organizzatori in queste ore hanno confermato sui social l’appuntamento che si terrà dal prossimo 18 agosto (fino al 31), con centinaia di giovani agonisti tra i 10 e 18 anni, famiglie e coach al seguito.

L’accordo tra il neo sindaco Vittorio Fiorucci, l’impresa Seas di Umbertide (che conduce i lavori) e il gestore Azzurra è stato dunque trovato in meno di una settimana dopo le feroci polemiche, salvando al meglio delle possibilità sia l’estate eugubina che la stagione agonistica.

L’intervento sulla piscina – per poco meno di 1 milione di euro, garantito dal Comune con un mutuo contratto con il credito sportivo – avrebbe dovuto essere completato entro giugno. Le opere prevedono la ristrutturazione dell’impianto (costruito negli anni ’80) soprattutto nella sua parte esterna, dalle vasche, al bar, fino agli spogliatoi.