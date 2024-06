Arriva l'estate ma...il 30 giugno chiude la piscina comunale "Lavori di ristrutturazione in ritardo" - Tuttoggi.info

I gestori di Azzurra "Non dipende da noi ma dagli interventi non finiti commissionati dal Comune, per noi è un danno economico" | Si stima riapertura al massimo entro pla prima settimana di settembre

Nonostante l’estate sia appena arrivata a Gubbio…chiude la piscina comunale! I motivi di questo clamoroso disservizio sarebbero dovuti – dicono i gestori di Azzurra – “ad un imprevisto ritardo, indipendente dalla nostra volontà, nella conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto commissionati dal Comune”.

La piscina chiuderà infatti dal prossimo 30 giugno fino a data da definirsi. “Nonostante il danno economico che Azzurra dovrà subire a causa di questa situazione – aggiungono i gestori – informiamo che tutti gli abbonamenti a corsi e attività che sono stati venduti e non saranno terminati per fine giugno, verranno prorogati in modo da poterne usufruire nel momento in cui la piscina potrà essere riaperta, al massimo entro la prima settimana di settembre”.

Durante il periodo di chiusura sarà comunque possibile utilizzare il proprio abbonamento negli altri impianti Azzurra, a prescindere dal periodo di prolungamento degli abbonamenti acquistati. I periodi di durata degli abbonamenti saranno prolungati automaticamente a partire dal primo giorno di apertura della piscina eugubina.