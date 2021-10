Pioggia nella palestra della scuola, la preside chiude i locali - Tuttoggi

Pioggia in palestra scuola, la preside "Mancanza di riscontro da parte del Comune di Terni relativamente alle segnalazioni inerenti lo stato dei local"

Pioggia nella palestra della scuola “Felice Fatati” di Terni e la preside è costretta a chiudere i locali. Con circolare del 9 ottobre la prof.ssa Ilaria Santicchia ha disposto “Il divieto di accedere ai locali della palestra e all’utenza per lo svolgimento di qualsivoglia attività finché non siano ripristinate le condizioni di sicurezza che rendano fruibile lo stabile”.

“Mancanza di riscontro del Comune”

Nonostante la cospicua documentazione inviata dalla scuola al Comune e “preso atto della mancanza di riscontro da parte del Comune di Terni relativamente alle segnalazioni inerenti lo stato dei locali della palestra del plesso di Campomaggiore” – si legge nella nota dirigente – nessuna risposta è arrivata dall’amministrazione.

Intervento ponte anti-pioggia

Secondo quanto riferito dal capogruppo del Pd, Francesco Filipponi: “Nel pomeriggio (riferendosi al 9 ottobre, ndr) ho avuto modo di fare alcune verifiche attraverso interlocuzioni informali e c’è già stato un sopralluogo. Presto nell’arco di alcuni giorni verrà fatto un intervento ponte al fine di far entrare di nuovo studenti, personale e società sportive, mentre si aggiornerà il progetto di cui al mutuo del 2015 per poterlo probabilmente (l’avverbio lo uso io visto che va inserita la quota di mutuo da usare nel prossimo bilancio di previsione) usare entro il 2022. Ringrazio per questo aggiornamento il dirigente Piero Giorgini”.

Fiorini “Presenterò interrogazione”

“Troviamo soldi per portare l’acqua nelle fontane, ma non troviamo il modo di evitare che quando piove l’acqua entri anche dentro la palestra della scuola Felice Fatati di Campomaggiore – è quanto dichiarato dal consigliere Emanuele Fiorini – È iniziata la scuola e con essa le prime piogge, di conseguenza i ragazzi della scuola non hanno potuto svolgere l’attività motoria. Quando piove, infatti, la palestra della scuola diventa inagibile per l’acqua che vi si infiltra. Sono anni che il problema persiste – continua Fiorini – e sono anni che non si fa nulla, ora basta. È sconcertante vedere luci, lucette e illuminazioni varie quando le scuole poi presentano questi problemi. Presenterò una interrogazione – conclude – con la speranza che questa Amministrazione intervenga già da subito, prima della discussione della stessa”.

