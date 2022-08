Piediluco, denunciato titolare discoteca per lavoratori irregolari - Tuttoggi

Piediluco, Carabinieri passano al setaccio bar e discoteche. Denunciato titolare di un locale per irregolarità in materia di lavoro

Nella frazione di Piediluco, provincia di Terni, i Carabinieri del Comando Compagnia, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno sottoposto a controllo una discoteca\bar del posto al termine del quale è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica il titolare per accertate violazioni in materia dello statuto dei lavoratori; inoltre è stata elevata una sanzione amministrativa per omissioni in materia di autocontrollo h.a.c.c.p.