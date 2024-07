Piccolo rondone precipita da un balcone | Salvato da una poliziotta - Tuttoggi.info

Prima della tartaruga, il rondone.

Ad Assisi non si fermano i salvataggi di animali e – come racconta la pagina Facebook della questura di Perugia – “il primo luglio la nostra collega Mariangela è stata attirata dal cinguettio di un rondone, piccolo uccello migratore e specie protetta, che era caduto da un balcone nei pressi del Commissariato di P.S. di Assisi. Dopo averlo raccolto e rifocillato con un po’ d’acqua, ha avvisato i Carabinieri Forestali che provvederanno a curarlo fino a quando non sarà in grado di spiccare nuovamente il volo!”.



Ieri era stato l’ufficio del turismo a raccontare l’avventura della piccola tartaruga salvata da un turista straniero e portata allo Iat “è stata subito accolta, rifocillata e adottata dagli operatori del front office, diventandone la mascotte. Dopo le prime cure del personale dello Iat è stata consegnata ai carabinieri e ricoverata in una struttura specializzata per poi essere introdotta, appena possibile, a un ambiente naturale”.