Tartarughina in piazza del Comune viene salvata e diventa la mascotte dello Iat - Tuttoggi.info

Curioso salvataggio il 2 luglio mattina per l’ufficio turismo del Comune di Assisi, dove un turista straniero ha portato una tartarughina di pochi mesi di vita.

La bestiolina “è stata subito accolta, rifocillata e adottata dagli operatori del front office, diventandone la mascotte, tanto che è stata chiamata proprio Iat”, si legge nella pagina di Visit Assisi. “Dopo le prime cure del personale dello Iat è stata consegnata ai carabinieri e ricoverata in una struttura specializzata per poi essere introdotta, appena possibile, a un ambiente naturale”. Ma non è mancato il tempo per qualche scatto e per far diventare la tartarughina, grazie al nome Iat – acronimo di (ufficio) Informazioni e Accoglienza Turistica – la mascotte dell’ufficio, che svolge un importante servizio di accoglienza e comunicazione.