Picchia l'ex-compagna e resta con lei tutta la notte, violando il divieto di avvicinamento - Tuttoggi.info

Si introduce in casa, la colpisce al volto e resta con lei tutta la notte. Intervengono i carabinieri, l'uomo è ora in carcere

Arrestato un 32enne per violazione del divieto di avvicinamento: i Carabinieri della Stazione di Fortebraccio del comando provinciale di Perugia, hanno messo fine questa mattina alle azioni di un individuo con diversi precedenti di polizia. L’uomo, di nazionalità italiana e residente nella zona di Todi, è stato ritenuto colpevole di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

Non è la prima volta che questo individuo si rende protagonista di tali comportamenti. Nel mese di marzo, infatti, alcuni video avevano ripreso il suo ingresso nell’abitazione della donna, attraverso il vetro rotto di una porta-finestra. In quell’occasione, aveva aggredito la donna, che grazie alle sue urla era riuscita a farlo allontanare. A seguito di tali fatti, il 32enne era stato denunciato per i reati di violazione di domicilio e atti persecutori, e gli era stata imposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Nonostante queste restrizioni, durante la notte appena trascorsa, il soggetto non ha esitato a recarsi nuovamente a casa della sua ex compagna. Dopo averla colpita al volto, sarebbe rimasto con lei fino alle prime ore del mattino, quando la donna è riuscita ad avvisare un amico che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112.

I Carabinieri, intervenuti sulla scena, hanno accertato che il 32enne aveva continuato a contattare la donna anche telefonicamente dal mese di marzo, inviando numerosi messaggi.

A seguito di quest’ultimo episodio, l’Autorità Giudiziaria perugina ha deciso che il soggetto dovesse essere tradotto presso la casa circondariale di Perugia.