Picchia e maltratta la moglie che non può avere figli: divieto di avvicinamento per un 41enne - Tuttoggi

Succede nell'assisano, indagini della polizia: l'accusa è di maltrattamenti in famiglia

Non sopportava che la donna non avesse avuto ancora figli, e per questo spesso la insultava e picchiava. Fin quando la donna si è rivolta alla polizia di Stato del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca che, dopo le indagini, ha notificato all’uomo, un 41enne, un divieto di avvicinamento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

Lo scorso 20 settembre, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti assisani erano intervenuti nell’abitazione coniugale perché il 41 enne, in stato di ebbrezza, era andato in escandescenza insultandola e percuotendola. La donna, per fuggire all’aggressione del marito era fuggita nella camera da letto ma era stata raggiunta dall’uomo che, dopo averla spinta, aveva continuato a colpirla. Solo l’intervento del cugino della donna era riuscito a farlo desistere e ad allontanarlo fino all’arrivo degli agenti. Gli accertamenti delegati alla Polizia di Stato hanno messo in luce le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate nell’ultimo anno dall’indagato.