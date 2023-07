Piazza grande "transennata", al via lavori fino a primavera 2024 - Tuttoggi.info

Delimitato l'intero perimetro della piazza, imminenti i lavori di ripavimentazione e consolidamento degli Arconi che saranno completati tra marzo e aprile prossimi | Intervento da oltre un milione di euro

Stanno per partire i lavori di restauro e risanamento conservativo di Piazza Grande, cuore della città di Gubbio. Già da stamattina (5 luglio), infatti, ne è stato delimitato l’intero perimetro (fino alla scalea) con delle transenne, entro le quali sorgerà a breve il cantiere (sono stati portati sul posto anche i primi mezzi da lavoro).

Proprio domenica scorsa (2 luglio) sindaco e amministrazione comunale, insieme alle associazioni cittadine delle Arti e Mestieri e del folklore eugubino, avevano dato un simbolico ‘”arrivederci” alla Piazza, ritrovandosi sotto Palazzo dei Consoli per scattare un’ultima foto ricordo prima dell’insediamento degli operai.

Partiti con un anno di ritardo – a causa del contenzioso nato tra imprese e Comune (finito anche al Tar) – i lavori dureranno ben 10 mesi, fino marzo-aprile 2024. L’intervento – l’appalto è stato assegnato ad un’impresa romana – sarà possibile grazie ad un finanziamento del Ministero per i Beni Culturali di oltre 1 milione di euro, dei quali 800 mila in arrivo da Roma e i restanti messi a disposizione dal Comune di Gubbio tramite contrazione di un mutuo.

Le opere di rifacimento non si limiteranno alla pavimentazione ma si procederà anche al consolidamento degli Arconi, con un intervento di drenaggio acque e impermeabilizzazione, oltre a garantire l’adeguamento dal punto di vista sismico e statico della piazza.

Il cantiere si svilupperà in più fasi: la 1^ coinvolgerà la fascia sovrastante gli Arconi fino a metà scalea e vedrà completata una prima striscia di pavimentazione. La 2^ vedrà la piazza chiusa integralmente per completare l’opera ma ci sarà comunque un camminamento sopra la pavimentazione per accedere a Palazzo dei Consoli. Nell’ultima fase sarà interessata dal rifacimento la zona a ridosso di Palazzo del Podestà.