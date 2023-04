Philip Morris investe a Terni, 150 posti di lavoro in arrivo | Mussolini "Successo prestigioso" - Tuttoggi.info

Philip Morris, 30 milioni di euro di investimenti a Terni e 150 posti di lavoro grazie al Digital Information Service Center Italiano

“L’investimento, che genererà fino a 150 posti di lavoro a Terni entro la fine dell’anno e fino a 30 milioni di euro in 5 anni, concretizza quanto tracciato i mesi scorsi e rappresenta un segnale molto forte del gruppo Philip Morris nei confronti delle capacità e delle competenze che vengono offerte dal territorio” è il commento della eurodeputata Alessandra Mussolini in relazione all’apertura a Terni del terzo ‘Digital Information Service Center italiano-Disc’ italiano, rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza combustione. I primi due sono stati quelli di Taranto e Marcianise, in provincia di Caserta. “Oltre ad augurarmi personalmente, ma soprattutto come membro del Parlamento Europeo, che questo progetto e altre iniziative analoghe raggiungano i risultati attesi, ritengo che la continua ricerca di sinergie tra imprese e territorio porti a successi sempre più prestigiosi” – ha concluso la Mussolini.

Umbri-Philip Morris

Secondo quanto riferito dalla Regione, il Disc sarà operativo a Terni entro il mese di aprile e sarà pienamente a regime entro la fine dell’anno. Oltre al Disc di di Terni, tra l’Umbria e la Regione è in atto l’intesa di 5 anni sottoscritta tra le parti al Ministero dell’Agricoltura lo scorso marzo, che prevede che Philip Morris acquisisca il 40% del tabacco prodotto in Umbria, garantendo circa 9500 posti di lavoro.