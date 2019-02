Perugia, una quercia della legalità e borse di studio per ricordare Donato Fezzuoglio

I Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Assisi, alle ore 10 di domani, 6 febbraio, a Perugia, nel giardino pertinente la scuola di via Chiusi, intitolata alla memoria dell’App. M.O.V..M. Donato Fezzuoglio, pianteranno una giovane quercia, quale simbolo dell’“albero della legalità”, che gli studenti dovranno “adottare” e alimentare durante il proprio percorso didattico.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto culturale didattico “cultura della legalità”, istituito nel 2017 grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, il Comune di Perugia, la Direzione Didattica “I.C. Perugia 5”, l’Associazione Nazionale Carabinieri e la Signora Emanuela Becchetti, vedova Fezzuoglio, che, oltre a prevedere una serie d’incontri tra l’Arma e gli studenti della scuola su tematiche d’interesse, si concluderà con la “settimana della legalità”, organizzata dal citato Istituto, nel mese di maggio 2019.

Dando seguito alla bellissima iniziativa dello scorso anno, la signora Emanuela Becchetti ha finanziato 8 borse di studio per l’anno 2018-2019, in favore di altrettanti studenti dell’“I.C. Perugia 5”, meritevoli per rendimento scolastico e fattiva partecipazione alle attività didattiche, che risulteranno vincitori del concorso “Borsa di studio in onore dell’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio”, pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

L’intera iniziativa sarà presentata alla collettività domani 6 febbraio 2019, alle ore 17.00, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Rossa del Palazzo Comunale di Perugia, alla quale parteciperanno il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, l’Assessore alle Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, Dramane Waguè, la signora Emanuela Becchetti, il Dirigente Scolastico Fabio Gallina, i vertici regionali e provinciali dell’Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali, l’Ispettore Regionale e il Presidente della Sezione di Perugia dell’A.N.C..

