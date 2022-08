Perugia, prende per il collo compagna e le sferra un pugno in faccia | Ex violento arrestato - Tuttoggi

Perugia, incubo per una donna vittima di aggressione da parta dell'ex compagno. Dopo le botte arrivano Polizia e Carabinieri

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti questa notte nel quartiere Ferro di Cavallo dove una donna – originaria della Polonia, classe 1969 – aveva segnalato un’aggressione da parte dell’ex compagno, già arrestato lo scorso 25 luglio per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina ai danni della 53enne. L’uomo era stato inoltre raggiunto dalla misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Umbria e dal divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Richiesta di soldi e botte

Gli agenti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la donna; la vittima ha riferito che, in serata, il suo ex compagno si era presentato a casa per chiederle un prestito di denaro per poter tornare in Polonia. La 53enne ha raccontato che dopo aver spiegato all’uomo di non avere soldi e di averlo invitato ad andare via, era andato in escandescenza afferrandola al collo e aggredendola con un pugno al volto. Con non poche difficoltà, la donna era riuscita a divincolarsi. Il 29enne, a quel punto, si era calmato e poco dopo si era addormentato sul divano. La 53enne aveva quindi approfittato della situazione per chiedere aiuto alla Polizia di Stato.