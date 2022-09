Perugia, ladro tenta doppio furto e doppia fuga | Preso da Polizia e denunciato - Tuttoggi

Seconda fuga

Gli agenti, acquisiti tutti gli elementi descrittivi utili alle indagini, hanno subito iniziato le ricerche. Durante il pattugliamento della zona, sono stati avvicinati dal personale di un altro esercizio commerciale che ha riferito loro che un uomo – poi risultato essere il 53enne per il quale erano in corso le ricerche – dopo aver forzato i dispositivi antitaccheggio, era riuscito a portare fuori dal negozio delle bottiglie di superalcolici e dei generi alimentari, per un valore di circa 80 euro. Dopo essere stato scoperto, si era dato alla fuga.

Denuncia

Gli agenti, dopo aver acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza, hanno controllato le immagini riconoscendo l’uomo che era stato arrestato lo scorso 16 agosto proprio dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dopo le attività di rito, il 53enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato continuato. La merce, invece, è stata restituita ai titolari delle attività.