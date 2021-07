Perugia, espulso cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale - Tuttoggi

Il soggetto fermato dalla Polizia è risultato avere diversi pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti

Nella giornata di ieri 23 luglio, durante un servizio di controllo del territorio nella zona dell’Ottagono e di via del Macello, una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato un uomo che, alla vista del veicolo della Polizia, ha provato ad allontanarsi.

Cittadino irregolare sul territorio nazionale

Un volta raggiunto, al controllo dei documenti, l’uomo è risultato essere un cittadino tunisino del ’95, irregolare sul territorio nazionale. Per tale motivo è stato condotto in Questura ove è stato sottoposto al foto-segnalamento. Il soggetto è risultato avere diversi pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Inoltre, lo stesso è risultato destinatario di un provvedimento di revoca di una misura cautelare che gli è stato debitamente notificato.

Espulsione

L’ufficio immigrazione, poi, ha provveduto ad accompagnare il cittadino straniero irregolare presso un centro per la successiva espulsione dal territorio nazionale.