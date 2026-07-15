Perugia, donna soccorsa dopo un tentato suicidio: decisivo l'intervento della Polizia - Tuttoggi.info

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Perugia, donna soccorsa dopo un tentato suicidio: decisivo l’intervento della Polizia

Redazione

Perugia, donna soccorsa dopo un tentato suicidio: decisivo l’intervento della Polizia

Mer, 15/07/2026 - 13:29

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Una donna è stata soccorsa domenica a Perugia dopo aver tentato il suicidio ingerendo dell’acido. Provvidenziale l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, allertati attraverso il Numero Unico di Emergenza, che sono riusciti a raggiungere l’abitazione e ad affidare la donna alle cure del personale sanitario.

L’allarme è scattato quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione nella quale la donna manifestava l’intenzione di togliersi la vita “avvelenandosi”. Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute rapidamente sul posto, ma i primi tentativi di mettersi in contatto con la donna, sia citofonando sia bussando alla porta dell’appartamento, non hanno dato alcun esito. Grazie alla collaborazione di alcuni residenti, gli agenti sono riusciti ad accedere al condominio e hanno tentato nuovamente di contattarla telefonicamente tramite la Sala Operativa.

Sentendo il telefono squillare all’interno dell’abitazione e valutando il concreto e imminente pericolo per l’incolumità della donna, i poliziotti hanno deciso di forzare la porta d’ingresso. Una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato la donna priva di coscienza, distesa sul divano e con una debole attività respiratoria. Dopo averla messa in posizione di sicurezza per evitare il rischio di soffocamento, hanno richiesto l’intervento del personale del 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso.

Durante il successivo sopralluogo nell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una bottiglia aperta contenente acido tamponato, ritenuta compatibile con il tentativo di suicidio. “Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione e repressione dei reati ma anche interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e prossimità”, spiegano dalla Questura.

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. In caso di pensieri suicidi è possibile rivolgersi anche al Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet www.telefonoamico.it, tutti i giorni dalle 10 alle 24; esiste anche l’associazione Samaritans, raggiungibile al numero 06 77208977, 13 alle 22 dal lunedì alla domenica.

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