Perugia, crolla a terra per un malore in piazza Matteotti | Sul posto 118 e Municipale

Attimi di paura in centro storico, a Piazza Matteotti, poco dopo le 18, quando un uomo , che era stato visto barcollare pochi istanti prima, è caduto a terra all’improvviso vittima di un malore. In quel momento la piazza era piena di passanti e turisti che affollano come sempre il centro storico di Perugia nella giornata domenicale.

L’uomo di cui al momento non è chiara la nazionalità, cadendo ha anche battuto violentemente la testa. Immediata la richiesta di soccorso al 118 che, visto l’affollamento della piazza, ha avuto anche difficoltà a raggiungere con il proprio mezzo il luogo dell’accaduto. Sul posto anche la Polizia Municipale che contribuito ad accelerare le operazioni di soccorso

Dopo le prime cure prestate in loco alla persona, non si esclude che una delle cause del malore possa anche essere una overdose da sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza all’Ospedale.

Riproduzione riservata

Foto: Tuttoggi.info

