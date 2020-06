Perugia corsaro ad Ascoli, primo gol in B di Nicolussi Caviglia vale 3 punti - Tuttoggi

Ritorno in campo più che positivo per il Perugia, che nella 29^ giornata di serie B espugna il “Del Duca” di Ascoli grazie alla prima rete in campionato del giovane Nicolussi Caviglia.

Al 15′ Di Chiara viene pescato tutto solo in area ma il suo tiro-cross basso non trova l’impatto decisivo di Falcinelli che sfiora soltanto. Pochi minuti dopo ci prova Ninkovic che approfitta di un errore di Rosi, si gira e spara sul primo palo, ottima risposta di Vicario. Al 39′ ancora Ascoli vicino al vantaggio: Andreoni serve Sernicola all’altezza del dischetto ma la conclusione potente finisce alta sopra la traversa.

A inizio ripresa Buonaiuto salta con un “sombrero” un difensore e serve Nicolussi Caviglia che, solo in area, spara clamorosamente alle stelle. Al 58′ Falzerano crea scompiglio sulla destra e crossa dal fondo, la deviazione di Ranieri per poco non beffa Leali che manda in angolo. Al 73′ arriva il vantaggio dei Grifoni: Iemmello tiene con cattiveria una palla impazzita e dal fondo pesca con un tocco delizioso la testa di Nicolussi Caviglia. All’83’ i padroni di casa sfiorano il pareggio con un diagonale di Scamacca che sfiora il palo. Poco dopo Sgarbi riesce addirittura a colpire la traversa e il palo con un solo colpo di testa, mancando il colpo del definitivo ko.

E’ l’ultima emozione del match. Il Perugia sale ora al decimo posto. La zona playoff è a soli 3 punti di distanza.