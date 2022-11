Perugia, 18enne denuncia violenza sessuale fuori dalla discoteca

La violenza sessuale si sarebbe consumata fuori da una discoteca, la giovanissima ricorsa alle cure mediche. Ennesimo episodio

La polizia di Perugia indaga su una violenza sessuale ai danni di una 18enne, avvenuta all’alba di domenica fuori da una discoteca della zona. A denunciare lo stupro è stata la stessa ragazza, che ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine ed è stata soccorsa dal personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, la giovanissima nella notte tra sabato e domenica avrebbe conosciuto un ragazzo in discoteca. I due sarebbero poi usciti all’esterno, per stare più appartati. Ed è fuori dal locale che il giovane avrebbe abusato di lei, nonostante la ragazza avrebbe tentato di ribellarsi. Poi il ragazzo sarebbe scappato, facendo perdere le sue tracce. Con la 18enne che in lacrime ha chiesto aiuto.