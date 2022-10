Violenza fuori dalla discoteca, la Procura: non usata droga dello stupro | Le indagini

Sulle base del racconto della minorenne e di alcune testimonianze i carabinieri stanno risalendo all'identità del giovane

La Procura della Repubblica di Perugia conferma che sono in corso indagini a seguito della denuncia presentata da una minorenne che ha raccontato di aver subito violenza sessuale nei pressi di una discoteca del territorio. “Allo stato – scrive il procuratore Raffaele Cantone, per escludere ipotesi che potrebbero creare allarmismo tra i ragazzi e le famiglie – non emergono elementi che possano far ritenere che alla ragazza siano state somministrate droghe, per porla in una condizione di incapacità”.

La Procura conferma che al momento il procedimento è iscritto contro ignoti. E che sono in corso accertamenti, come anticipato, per ricostruire quanto accaduto e individuare il presunto autore del fatto, attraverso le testimonianze che si trovavano nella discoteca la sera tra sabato e domenica e la visione di telecamere di sorveglianza situate nella zona.