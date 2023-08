Perdita di gas da un serbatoio, intervengono i vigili del fuoco - Tuttoggi.info

È successo a Nocera Umbra nella mattinata di martedì 8 agosto

Perdita di gas da un serbatoio, intervengono i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Poco prima delle ore 7 di martedì 8 agosto 2023, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti in località Isola di Nocera Umbra, perdita di gas da un serbatoio interrato di 1650 litri di GPL che serviva una abitazione privata.

La perdita è stata causata dal malfunzionamento dal manometro: i caschi rossi hanno chiuso la valvola mettendo in sicurezza la zona e lasciando successivamente campo libero ai tecnici giunti sul posto, per ripristinare il serbatoio. (Foto di Chuttersnap via Unsplash)