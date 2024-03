“Perché mi capita sempre?”, la risposta è nel Percorso del Risveglio - Tuttoggi.info

In un mondo pieno di caos trovare la pace interiore può sembrare impossibile. L’Umbria offre un ambiente perfetto

“Perché mi capita sempre?” È una domanda che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita. La risposta potrebbe essere nascosta nelle nostre prime esperienze di vita, quelle emozioni non risolte che continuano a influenzarci fino a quando non le affrontiamo.

Da adulti, spesso ci illudiamo che le cose cambieranno da sole, ma senza rendercene conto, ripetiamo gli stessi schemi appresi da bambini. Continuiamo a vivere nelle illusioni, proiettando i nostri desideri in un futuro di aspettative, nella speranza che un salvatore compia la magia autoavverante. Ma quando il salvatore non arriva, ecco che quelle speranze vacillano, facendoci cadere in un limbo dove la frustrazione si trasforma in tradimento, umiliazione, ingiustizia, e senso di abbandono e rifiuto. Da quel momento ti senti difronte ad un bivio: che fare?

Secondo l’epigenetica, quasi tutto il nostro tempo è vissuto in una sorta di trance, dove i sentimenti radicati nell’infanzia crescono in un disagio costante, a meno che non li riconosciamo e li integriamo consapevolmente.

Il problema è che questi schemi sono profondamente radicati nel nostro sistema emozionale e la società, invece di aiutarci a riconoscerli, usa la regola del Divide et Impera per tenerci attaccati a quella illusione. Chi vive nel mondo delle illusioni non sceglie, perché si lascia trasportare dalle stesse.

La chiave è: non reagire, ma scegliere ed agire consapevolmente. Ma scegliere richiede la totalità del nostro corpo, mente, cuore, energia e coscienza unificati. L’uomo confuso crede che il destino dipenda da fattori esterni, si lamenta e delega ad altri la responsabilità di scegliere al posto suo.

Se davvero vuoi che il mondo cambi, devi essere fluido e imparare a non schierarti mai. Il sistema è da secoli che guadagna sul Divide et impera e se la storia ci insegna qualcosa è che gli essere umani meccanici e senza anima non imparano nulla dal passato. Devi essere in pace con te stesso, non competere e collaborare aprendo il cuore.

Cosa puoi fare per uscire da questa ruota del criceto? Imparare a sentire quegli aspetti della tua esperienza che a lungo hai represso e riconoscere gli schemi per quello che sono. Non basta fare piccoli aggiustamenti mentali o cambiare le tue abitudini. Devi imparare a usare l’intenzione e l’attenzione per portare consapevolezza dove il tuo sviluppo emozionale si è interrotto; devi imparare a scegliere con consapevolezza il tuo destino. Un destino consapevole può essere solo il prodotto di un individuo altrettanto consapevole, capace di determinare i suoi processi interni spezzando il meccanismo dell’automatismo e comprendendo che egli è il solo ed unico responsabile di quelle scelte, partecipando attivamente al gioco della Vita.

Per fare questo passo hai due strade: barcamenarti come un viandante alla ricerca di una soluzione che non arriverà mai o ispirarti a chi è riuscito a fare quel salto di luce e risveglio: Prem Purnima e Gabriel Darn.

Prem Purnima, laureata in sociologia indirizzo pianificazione sociale con master in educazione emozionale. Conduce corsi di crescita personale di gruppo da oltre 20 anni lavorando sulla presenza, respons-abilità e integrazione delle ferite del bambino interiore. Con lei imparerai ad acquisire la consapevolezza della perfezione del tutto, attraverso l’insegnamento di strumenti per vivere in armonia con sé stessi e gli altri.

Gabriel Darn, laureato in economia e commercio indirizzo marketing e comunicazione e psicologia indirizzo clinico. Coach in psicologia alchemica e trasformativa. Utilizza il metodo del viaggio psichico dell’eroe come struttura fondante dello scopo e significato della vita. Con lui imparerai a vivere nel presente seguendo il flusso. Giocare al gioco della vita senza essere giocati.

“Scegli il cambiamento e riscopri l’Eroe dentro di te in Umbria”: l’arte di vivere nel Presente”

Perché vivere nel presente? Perché è lì che si svolge la vita. Se saprai approcciarti al qui e ora con la prospettiva del passato, ne perderai la potenzialità. Vivere pienamente significa rompere il ciclo delle ripetizioni inconsapevoli e abbracciare un futuro di infinite possibilità.

Vivere nel presente, liberandosi del peso del passato, è un’abilità che tutti possiamo sviluppare. È come diventare artisti della propria vita, imparando a lasciar andare, ad accettare, a liberarsi attraverso la catarsi e a celebrare ogni momento. Imparare ad allenarsi nel qui e ora, a sviluppare la vigilanza nei pensieri e nelle parole, ad osservare le emozioni e le sensazioni che lavorano in te, ti renderà pronto a varcare le soglie psichiche autoboicottanti e finalmente a guardare negli occhi i Daemon che animano la tua vita. Un mondo magico che solo pochi eletti conoscono e apprezzano.

Il seminario “Risveglia l’eroe dentro di te Con-tatto”, che si terrà presso l’agriturismo olistico Le Torracce vicino ad Assisi, offre un percorso per assumersi la responsabilità di questi blocchi emozionali. Un viaggio interiore che ti porterà a disattivare le cariche emozionali che influenzano il tuo presente.

L’obiettivo non è “guarire” le ferite del passato, ma integrarle nella tua vita attuale. Attraverso tecniche come il Rebirthing, l’ipnosi regressiva, la gestalt, e la musicoterapia, si lavora per deprogrammare quegli ostacoli che ti separano dalla tua essenza.

È un viaggio verso la presenza, un ritorno alle memorie dimenticate dell’infanzia, per imparare il linguaggio dell’autenticità. La pace, non è qualcosa da fare, ma uno stato dell’essere, e per raggiungerla è necessario riscoprire la parte di te che è piena di vita, il tuo sé bambino.

Con esercizi, metafore, e strategie pratiche, il seminario ti guiderà verso una “route-in”, una strada verso l’interno, per attivare e fare amicizia con il tuo sé più autentico. È un invito a usare le informazioni sul tuo passato per formarti interiormente e vivere una vita gioiosa e consapevole.

In un mondo pieno di caos, dove la sopravvivenza e i problemi quotidiani pesano sulle tue spalle, trovare la pace interiore può sembrare impossibile. L’Umbria offre un rifugio, un luogo dove la natura e la storia si fondono, creando un ambiente perfetto per un viaggio interiore e risvegliare l’innocenza e la presenza che hai dentro.

Un luogo di silenzio e contemplazione, dove il tuo bambino interiore potrà trovare espressione e accettazione, ispirato dalla spiritualità di figure come San Francesco, Angela da Foligno, San Valentino e Santa Rita.

Nel seminario “Risveglia l’eroe dentro di te con-tatto”, imparerai che la tua vita è una guida preziosa. È un viaggio emozionale che ti insegnerà a essere veramente presente, a scoprire le regole segrete per diventare gli eroi della tua storia personale.

Come dimostrato dagli esperimenti sui cervelli sincronizzati di Lumera e Rizzolati, la ricerca di sé è più efficace quando fatta in gruppo.

Insieme ad altri, suderai, ballerai, piangerai, griderai e riderai, liberandoti dagli strati di personalità che non ti rappresentano più. È un viaggio verso la presenza, per prendere possesso di quel momento tra stimolo e risposta, quell’intervallo di libertà dove puoi esprimere il tuo vero essere. In questo luogo spirituale, lontano dalle distrazioni, sarà possibile trovare la forza e il supporto necessari per questa ricerca collettiva.

L’invito è quello di tornare al tuo volto originario, a vivere senza sensi di colpa o condizioni imposte dagli altri.

“Alleggerisci il tuo essere: il percorso di risveglio”

Insieme a Prem Purnima e Gabriel Darn, scoprirai come ridurre lo stress, aumentare la resilienza e diventare la versione più autentica di te stesso. Imparerai a concentrarti su ciò che conta davvero e a comprendere fino a che punto sei responsabile delle tue scelte e azioni.

La leggerezza è la chiave di questo percorso: sentirsi leggeri lasciando andare gli attaccamenti e accogliendo la vita così com’è. Riconoscere come i tuoi pensieri e azioni quotidiane possano danneggiarti è essenziale per migliorare la qualità della tua vita.

Purnima e Gabriel, con umorismo e gioco, apriranno le porte alla meditazione e alla conoscenza di sé. Partecipando a Con-tatto, saprai gestire le tue emozioni con leggerezza e gioia, comprendendo i loro messaggi anziché sopprimerli.

“Risveglia l’eroe dentro di te con-tatto” è più di un seminario; è un laboratorio di scoperta personale e trasformazione.

Incontrerai te stesso in tutta la tua interezza, spontaneità e innocenza. Lavoreremo insieme per riscoprire il tuo volto originario, libero da condizionamenti, per aprirti a ciò che sei e desideri, al di là del tuo passato. Con gratitudine, profondità e divertimento, lasceremo andare il vecchio per abbracciare il presente.

Imparerai a vivere il presente con consapevolezza, accogliendo ogni momento con un atteggiamento aperto, libero da reazioni automatiche basate su schemi passati.

In questo viaggio di risveglio ti daremo gli strumenti per farti entrare con consapevolezza in questo mondo dal quale, una volta entrati, non si torna più indietro. Ti trasformerai in un esploratore del tempo, riscoprendo le tue potenzialità e qualità nascoste, portando amore e guarigione dove necessario, e riconoscendo le tue forze, forse dimenticate sin dall’infanzia.

Sei tu a pilotare e seguire la rotta per vivere: vuoi rimanere fermo o sei pronto a intraprendere questo viaggio di trasformazione? Vuoi vivere o continuare a sopravvivere? A te la scelta.

Sei pronto a lasciare la tua zona di comfort e a immergerti in un mondo straordinario? Dove non solo imparerai a diventare l’eroe della tua storia, ma anche a vivere la vita secondo le tue regole, interrompendo il ciclo delle ripetizioni del passato e abbracciando un futuro di possibilità infinite?. Questo è il momento di rispondere alla chiamata e di iniziare il tuo viaggio verso la vera essenza del tuo essere. Ti aspettiamo.