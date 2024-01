Pd in "ritiro" a Gubbio, una due giorni blindata in vista delle europee - Tuttoggi.info

Il 18 e 19 gennaio i parlamentari dem si riuniranno a porte chiuse nel Park Hotel Ai Capuccini, attesa per la segretaria Elly Schlein

Il Partito Democratico nazionale in “ritiro” a Gubbio per ben due giornate di approfondimento sull’agenda politica dei prossimi mesi, soprattutto in vista delle elezioni europee.

L’idea – lanciata dalla capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga e accettata di buon grado dalla segretaria Elly Schlein – è quella di una “forma seminariale” con ospiti e specialisti esterni e momenti di confronto, che avrà luogo da giovedì 18 fino alla mattinata di venerdì 19 gennaio al Park Hotel Ai Cappuccini, che da sempre ospita grandi eventi e vip in visita alla Città dei Ceri. Negli anni 2000 la stessa struttura ricettiva fu già sede del centro di formazione di Forza Italia.

Quello della prossima settimana sarà ovviamente un doppio appuntamento “a porte chiuse” e riservato alle sole deputate e deputati ospiti del gruppo. La più attesa sarà proprio la segretaria Elly Schlein, a cui saranno affidate le conclusioni, che potrebbe sicuramente sciogliere gli ultimi dubbi sulle future strategie e sulla sua candidatura alle prossime europee.

Il segretario del Pd eugubino Massimiliano Grilli parla di “un focus di grande importanza sull’azione riformista che la segretaria Schlein sta portando avanti con tenacia all’interno della più importante forza politica nazionale ‘strutturata’ del centrosinistra. Sarà una occasione di interlocuzione importante per il Pd di Gubbio (oggi all’opposizione, ndr), in una visione politica che intendiamo mettere a disposizione, anche in vista delle prossime elezioni comunali, promuovendo fin da subito un tavolo progettuale di lavoro aperto a tutti coloro che si riconoscono in questa visione riformista”.