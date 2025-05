Pd, guerra fratricida e caos | Torna Di Girolamo? - Tuttoggi.info

Dal 10 al 29 giugno i circoli del Pd si preparano ai congressi per il rinnovo delle segreterie regionali, provinciali e comunali in un clima surreale dove correntoni e guerre fratricide si intrecciano in manovre che potrebbero riportare l’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo tra i vertici comunali del partito. Innovatori e conservatori, anche i dem devono fare i conti con retaggi della recente storia politica del Pd di Terni che non ha certo lasciato un buon segno in città, con la giunta Di Girolamo bis che ha portato il Comune in dissesto (accuse per le quali Di Girolamo è stato poi assolto). Che nel Pd ci fosse caos si era capito dall’ormai famosa dei sindaci in occasione delle nomine del CdA del SII, ma nessuno pensava di sentore ancora il nome dell’ex sindaco Di Girolamo per riportare un po’ di serenità.

Pd Terni, torna Di Girolamo?

Che ci siano contatti frenetici tra i decani del Pd di Terni, tra gli altri Fabio Paparelli e Paolo Raffaelli, è cosa certa, così come è cosa certa che Leopoldo Di Girolamo è corteggiato per correre alla segreteria comunale del Pd, contro la ferma volontà degli innovatori che di tornare al passato proprio non vogliono sentir parlare. Decisive potrebbero essere le mosse dell’attuale capogruppo in consiglio comunale, Pierluigi Spinelli, candidato alla segreteria provinciale e sostenitore dei conservatori, quindi di Di Girolamo per la segreteria comunale ed Emanuele Trappolino per il regionale. L’asse dovrebbe dunque essere, nell’idea dell’area conservatrice, Trappolino-Spinelli-Di Girolamo, rispettivamente alla segreteria regionale, provinciale e comunale. Se Di Girolamo dovesse accettare di esporsi nuovamente, difficilmente perderebbe la partita.

Segreteria regionale, favorito Pasquali

Sandro Pasquali è dato per sicuro vincente alla segreteria regionale. Il sindaco di Passignano è tra gli innovatori che vorrebbero un ricambio deciso all’interno dei dem, ma dovrà scontrarsi con Emanuele Trappolino, sostenuto dal correntone conservatore che vorrebbe tornare a un partito più centralizzato.

Al provinciale sfida molto incerta

Meno scontato è l’esito della segreteria provinciale. In corsa ci sono Pierluigi Spinelli e Damiano Bernardini, sindaco di Baschi che, per una questione territoriale, potrebbe avere qualche resistenza in più. Si potrebbe dunque configurare una segreteria provinciale con Spinelli, comunale con Di Girolamo e una regionale con Pasquali, unico di area innovatrice. Secondo alcuni ben informati non sarebbe escluso il pericolo di un commissariamento.