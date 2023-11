Pd e Innovare per Terni, interrogazione per sistemare le strade con buche - Tuttoggi.info

Pd e Innovare per Terni puntano l'attenzione sull'area di via Casale, via Archimede e via Angelini. Ecco l'interrogazione

Intervenire quanto prima in via Casale, via Archimede, via Angelini, strade nelle quali il manto stradale denota numerose buche. I consiglieri comunali del Pd e di Innovare per Terni hanno presentato una interrogazione sulla situazione delle vie di quell’area artigianale.

Sistemare le buche

“Premesso che la situazione di alcune strade comunali – scrivono – versa in condizioni di degrado assoluto, soprattutto in zone periferiche e nelle zone artigianali; che sono necessari interventi in alcuni casi di totale rifacimento, quando vi sarà la possibilità; che tuttavia, con poche risorse, si possono sistemare situazioni di pericolo e disagio per la pubblica incolumità delle persone; che nella zona artigianale di via Casale, via Angelini, via Archimede sono presenti delle buche e ammaloramento stradale pericoloso per la circolazione veicolare in particolare nei pressi degli insediamenti produttivi.

Chiediamo di sapere se è intenzione dell’amministrazione programmare un intervento di rappezzi delle situazioni più pericolose e quando vi sarà la possibilità di rifacimento del manto stradale per assicurare la sicurezza stradale nella zona artigianale”.