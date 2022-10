Pazienti e anziani maltrattati, undici condanne e pene pesantissime

Si chiude il primo grado della struttura definita "ospizio lager" nell'assisano.

Undici condanne e 45 anni di carcere totali (contro i 30 chiesti dalla pubblica accusa), nessuna assoluzione nonostante le tre chieste dalla Procura, Regione e Asl sono state invece riconosciute come parti offese. In attesa dell’Appello, si chiude così in primo grado, davanti al tribunale di Perugia, il processo per i maltrattamenti che sarebbero avvenuti ai danni di pazienti e anziani tra il 2014 e il 2016 alla comunità terapeutica ‘L’alveare’ di Torchiagina.

Maltrattamenti e violenze erano emersi dopo le indagini svolte dal Nas, partite dopo un esposto anonimo. Una casa degli orrori, dove donne e uomini, più o meno anziani ma anche tossicodipendenti in terapia erano ospitati in “regime protetto”, ma dove – secondo le tesi accusatorie – c’erano operatori che “prendevano per il collo e colpivano con un pugno” un paziente che si era rifiutato di raccogliere i fazzoletti carta gettati a terra, “punivano una donna costringendola a restare in piedi per diverso tempo contro un muro” e svegliavano con un bicchiere d’acqua tirato in faccia.