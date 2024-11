Paura in via Aretina, auto finisce nel fosso | Due feriti - Tuttoggi.info

Pura nel primo pomeriggio di oggi (22 novembre) in via Aretina – nei pressi della fontana del Boschetto di Città di Castello – per un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 14, una delle auto coinvolte – dopo lo scontro con una seconda vettura – è finita fuori strada terminando la sua corsa in un fosso. A bordo del veicolo c’erano due uomini, rimasti entrambi feriti e prontamente soccorsi dal 118, giunto sul posto con due autoambulanze.

In loco sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare il veicolo finito nel fossato. Nonostante l’impatto violento, i feriti non sarebbero in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’altra auto.

Pure la Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità, particolarmente congestionata a causa dell’incidente. La strada è rimasta bloccata per circa un’ora. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti.

Non è la prima volta che via Aretina diventa teatro di incidenti. Nel 2019, proprio in zona Boschetto, morì un 53enne, finito sempre in un fosso. Lo scontro più recente risale invece ad un anno fa, quando un’auto investì un ciclista.