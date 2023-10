Investe ciclista, scappa e poi si costituisce: 30enne era ubriaco. In prognosi riservata 36enne - Tuttoggi.info

Domenica pomeriggio il grave incidente, ciclista ricoverato a Perugia. L'investitore era ubriaco ed è scappato per paura, poi ci ha ripensato

E’ ricoverato in prognosi riservata da domenica all’ospedale di Perugia un ciclista di 36 anni investito da un’automobilista che poi è fuggito e che ora è stato denunciato. Si tratta un 30enne tifernate che si è costituito meno di un’ora dopo l’incidente.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica in via Aretina a Città di Castello. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, il ciclista 36enne è stato travolto da un’automobile che lo seguiva. Alla guida c’era un 30enne residente a Città di Castello, che tornava da un pranzo con degli amici e che – preso dal panico per l’accaduto – non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Preso dai sensi di colpa, però, meno di un’ora dopo si è costituito, presentandosi alle forze dell’ordine e raccontando l’accaduto. Nel frattempo il ciclista era stato trasportato all’ospedale di Perugia con gravi traumi e ricoverato in prognosi riservata, ad oggi ancora non sciolta. Mentre gli agenti della polizia municipale effettuavano i rilievi del sinistro cercando elementi utili a rintracciare il conducente fuggito, che per l’appunto poco dopo si è costituito.

E’ quindi emerso che l’automobilista si era messo alla guida ubriaco: aveva un tasso alcolemico pari a 1,67 grammi per litro. E’ stato quindi denunciato per il reato di lesioni stradali gravi con l’aggravante della fuga e della guida in stato di ebrezza oltre che per omissione di soccorso. Al 30enne è stata inoltre ritirata la patente per la conseguente sospensione.