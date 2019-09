Sbanda con l’auto e finisce in un burrone, muore 53enne

share

Ancora una tragedia sulle strade, a Città di Castello, nel primo pomeriggio di oggi (martedì 10 settembre), in via Aretina (nei pressi del ristorante “Il Boschetto”). Un 53enne, residente a Trestina, è infatti deceduto dopo essere finito con l’auto (una Nissan Micra) in un burrone a lato della strada. L’uomo, secondo alcuni testimoni, avrebbe cominciato a sbandare dopo aver effettuato un sorpasso. Non è escluso che possa essersi trattato di un malore. All’arrivo del 118 il 53enne respirava a fatica e, nonostante i tempestivi soccorsi, non ce l’ha fatta. Il corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dall’auto, e Polizia municipale.

