Patrick Dempsey alla festa di Cucinelli: “Una serata che non dimenticherò mai” IMMAGINI

L'attore statunitense ha voluto ringraziare pubblicamente lo stilista per la serata a Solomeo

“Una serata che non dimenticherò mai. Buon 70° Brunello Cucinelli”. Così sul proprio profilo Instagram l’attore statunitense Patrick Dempsey (diventato famoso in tutto il mondo interpretando Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, ha voluto ringraziare Brunello Cucinelli per l’ospitalità in occasionale della festa per i 70 anni dello stilista che si è tenuta a Solomeo. Dove l’attore è arrivato da Venezia (dove ha sfoggiato sul red carpet uno smoking Brunello Cucinelli) insieme alla moglie Jillian.

Dempsey ha pubblicato diverse immagini della sua serata a Solomeo, iniziata con una visita privata alla famiglia Cucinelli e proseguita con la festa, all’interno della quale è stata allestita una sfilata aperta da Bianca Balti e chiusa da Eva Herzigova.