Parrano, bando per tirocini per cultura e turismo - Tuttoggi

Il Comune di Parrano ha publicato il bandoper tirocini nel settore turismo e cultura. L’iniziativa è finalizzata ad inserire giovani diplomati e laureati in attività di promozione e organizzazione turistica, produzione e distribuzione di spettacoli e valorizzazione dei beni culturali, ambientali, museali, artistici localizzati in Umbria, presso gli enti locali, comprese le forme aggregate, e gli organismi finanziati con fondi nazionali.

I requisiti

A renderlo noto è l’amministrazione comunale specificando che i requisiti per la partecipazione occorre avere lo stato di disoccupazione, essere iscritti ad uno dei centri per l’impiego dell’Umbria, essere maggiorenni ed in possesso del titolo di studio espressamente previsto per il profilo professionale per il quale ci si candida e che si può trovare nel testo del bando.

Il tirocinio

Il tirocinio prevede il finanziamento di 500 euro mensili lordi a titolo di indennità di partecipazione per la durata di 6 mesi. Per i diplomati i tirocini riguardano: Addetto qualificato al front-office, tecnico di biblioteca, addetto qualificato alla Segreteria, web designer ed operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico. Per i laureati invece le qualifiche sono: tecnico dell’organizzazione di eventi culturali e dello spettacolo e tecnico del marketing turistico e del marketing operativo. Per aderire c’è tempo fino al 28 luglio, tutte le info sul sito istituzionale.