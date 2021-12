Parcheggio ospedale, lavori al via dopo anni di polemiche - Tuttoggi

Lunedì 6 dicembre l’Usl Umbria 1 avvierà l’intervento di manutenzione dell’area per sistemare viabilità interna e asfalto colabrodo | Si potrà entrare con l'auto solo da via Luigi Angelini

“La partenza dei lavori di sistemazione di viabilità interna e parcheggi dell’ospedale di Città di Castello è una buona notizia per i cittadini, che finalmente potranno accedere alla nostra struttura sanitaria senza disagi”.

Il sindaco Luca Secondi rende noto così che lunedì 6 dicembre l’Usl Umbria 1 avvierà l’intervento di manutenzione dell’area a servizio dell’ospedale, che ha sempre portato tante polemiche per le numerose buche e il degrado segnalati per anni.

Per consentire l’effettuazione delle opere previste, agli utenti sarà riservato l’ingresso di via Luigi Angelini a nord dell’ospedale, che sarà indicato dall’apposita segnaletica stradale come percorso di accesso e uscita.

Intanto sempre sul fronte sanità, dopo l’appello degli 8 sindaci dell’Altotevere per un tavolo di confronto con la Regione, anche i primi cittadini del Trasimeno hanno richiesto un incontro con l’assessore Coletto: in questo caso il dito viene puntato contro il Nuovo piano sanitario regionale, che prevede soprattutto l’accorpamento del distretto lacustre con quello tifernate: “Occorre tener conto delle specificità del comprensorio del Trasimeno, – hanno detto i sindaci – razionalizzando i servizi senza sovrapposizioni e prevedendo di assegnare una specializzazione sanitaria distinta per ogni territorio”.

Sponda Covid, tornando in Altotevere, continua a salire solo a Città di Castello il conto degli attualmente positivi, attestatosi a 69 nelle ultime 24 ore in virtu dei 9 nuovi casi e una sola guarigione. Tra questi c’è sempre un ricoverato (non in terapia intensiva)